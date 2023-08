Controesodo, fine settimana da bollino rosso

Che si tratti del ritorno dalle vacanze di ferragosto, che sia il traffico di rientro da una gita fuori porta o di partenza verso un soggiorno per chi ha spostato le ferie verso la fine mese, il prossimo weekend sarà da bollino rosso sulle autostrade italiane con 12 milioni di persone previste in viaggio. La direttrice più battuta sarà quella sud-nord e ovviamente le principali località turistiche. Osservata speciale come sempre nelle date del cosiddetto "controesodo" la A1 Milano-Napoli. Dalle 8 alle 16 di sabato 19 agosto e dalle 7 alle 22 di domenica 20 ci sarà il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate. Per garantire la sicurezza in autostrada, la polizia stradale per la Campania e la Basilicata ha annunciato che dal 21 al 27 agosto verranno disposti maggiori controlli sulla velocità: apparecchiature speciali e pattuglie per contrastare una delle principali cause di incidenti in autostrada, soprattutto in prossimità di cantieri e in presenza di traffico intenso. A essere interessate anche in questo caso l'A1 Milano-Napoli, la A3 Napoli/Pompei/Salerno, la A16 Napoli-Bari, l'A2 del Mediterraneo e l'A30 Caserta/Salerno. L'attivazione dei servizi di controllo verrà segnalata agli automobilisti anche attraverso i pannelli luminosi presenti sulla rete autostradale.