Controesodo, rallentamenti e code ma la rete viaria campana regge l'urto

Il terzo weekend di agosto, il terzultimo da bollino rosso dell'estate - dodici milioni in viaggio secondo Autostrade - è trascorso sulla rete campana senza particolari problemi, se non piccoli rallentamenti tutto sommato fisiologici in queste circostanze.

In mattinata le code più importanti, fino a quattro chilometri sulle immissioni nell'A'30, sia dall'A1 che dall'A2. Poi la situazione è andata via via normalizzandosi e si è confermato il trend di un'estate tutto sommato “scorrevole”.

Nel servizio l'intervista al vicequestore della Polizia stradale Valentino Mariniello.