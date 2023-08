Al via il controesodo: domenica da bollino rosso in autostrada

Domenica da bollino rosso, almeno secondo le previsioni, sulle strade per il primo fine settimana di controesodo. Vacanze finite per molti che, oggi, si sono messi in auto, soprattutto lungo la direttrice sud-nord.

Intensificati i controlli su tutte le strade. In Campania, al momento si segnalano code sull'A30 in direzione Caserta, sia alla barriera di Salerno sia tra Nola e il bivio con l'A1.