Campania, quadro allarmante: è la seconda regione più povera d'Italia

La fotografia tracciata dalla Corte dei Conti certifica che la Campania è la seconda regione più povera d'Italia. Nella relazione sulla gestione finanziaria relativa al periodo 2019-2022, il dato più allarmante è il reddito pro capite: 14.513 euro annui, dietro c'è soltanto la Calabria, la media nazionale è superiore di oltre 5 mila euro.

Il 37,9% della popolazione, dato 2021, è a rischio povertà, meno che nei due anni precedenti, più che in qualsiasi altra regione, Sicilia a parte. Ma quasi uno su tre fatica ad arrivare a fine mese e in questa classifica siamo nettamente al primo posto.

Le difficoltà dell'economia campana si riflettono anche nella spesa pubblica dei Comuni, ultimi per fondi destinati a paesaggio e patrimonio culturale, e della Regione, penultima nei settori protezione sociale e sanità, e maglia nera per posti letto nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari.

Sarà anche per questo che nel 2022 la Campania ha la più bassa speranza di vita alla nascita d'Italia: 80,9 anni, l'unica sotto gli 81, e il più alto numero di morti evitabili.

Siamo giù anche in altri ambiti: in tema ambientale, il 32% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ci colloca in fondo alla graduatoria.

Capitolo istruzione e formazione: meno di un bambino su cinque iscritto all'asilo nido contro il quasi 30% nazionale, solo poco più della metà dei residenti tra i 25 e i 64 anni con almeno il diploma. Siamo più o meno in linea con il resto d'Italia per percentuale di laureati, ma davanti solo alla Sicilia per partecipazione alla formazione continua e terzultimi per competenze digitali di base, malgrado il primo posto per copertura della rete fissa di accesso ultra veloce a internet.