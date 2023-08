Così il clan Cesarano riciclava i proventi di spaccio ed estorsioni

Il clan Cesarano avrebbe investito in due società di vendita e noleggio di auto, moto e imbarcazioni presso il porto turistico di Marina di Stabia ripulendo così i proventi di spaccio di droga ed estorsioni. Le quote delle due società, per un valore di circa duecentomila euro, sono state sequestrate a Castellammare di Stabia e a Trento dai carabinieri in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea.

I sigilli scaturiscono dagli approfondimenti patrimoniali e dunque dagli sviluppi dell'inchiesta che lo scorso 10 luglio portò alla disarticolazione dei vertici del sodalizio con l'arresto di 15 persone per 18 misure cautelari complessive. Le indagini sulle attività criminose della cosca, racket, spaccio di stupefacenti, detenzione di armi, permisero di ricostruire le modalità con cui il clan Cesarano mirava al controllo delle attività lecite e illecite di Castellammare e Pompei facendo emergere come gli affiliati utilizzassero una concessionaria di auto come base logistica e sede di periodiche riunioni.

Gli approfondimenti investigativi dell'ultimo mese hanno permesso poi di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di tre indagati, ritenuti ai vertici del clan, per riciclaggio aggravato dal metodo mafioso. Di qui il sequestro preventivo delle due società.