Costiera amalfitana, si procede a senso unico alternato sulla statale 163

Costiera amalfitana alle prese con incendi e disagi alla viabilità in questo mese di agosto. Si procede a senso unico alternato dalla tarda serata di ieri sulla statale 163 tra i comuni di Maiori e Cetara. Le fiamme avevano interessato nei giorni scorsi il costone a monte del tratto stradale al chilometro 39 causando anche la caduta di alcuni massi che rimangono ancora adesso il pericolo principale. I vigili del fuoco che hanno spento completamente i roghi hanno posizionato dei new jersey per interdire la circolazione veicolare nella corsia a ridosso della scarpata. Si transita invece con un impianto semaforico in entrambe le direzioni sull'altra corsia. Ai sindaci della zona è stata affidata la verifica geotecnica e agronomica dell'area. Non si segnalano grosse criticità al traffico, a parte qualche rallentamento. Il trasporto pubblico seguirà il regolare calendario orario sulla tratta Amalfi-Salerno e viceversa.