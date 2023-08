Cristian: "voglio fare gli esami da remoto"

Cristian Durso ha 30 anni ed è affetto da Sindrome da Atrofia Spinale di tipo 3. Impossibilitato a muoversi in modo autonomo, ha chiesto di poter fare gli esami universitari in via telematica. La sua richiesta, però, è stata rifiutata da più di un ateneo

Ad accompagnare la battaglia di Cristian, l'Associazione Luca Coscioni, che ha portato il suo appello all'attenzione del Governo grazie al senatore Ivan Scalfarotto che in tal senso ha depositato un' interrogazione parlamentare.