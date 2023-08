Da domani più cari autobus, metro e funicolari a Napoli

A Napoli, da domani, biglietti più cari per andare in autobus, metro e funicolari. I biglietti Anm utilizzati per una corsa in autobus passerà da 1,20 euro a 1,30 euro. L' urbano giornaliero da 4,20 euro a 4,50 euro e il biglietto integrato giornaliero passerà da 5,10 euro a 5,40 euro. Come già capitato negli anni scorsi, i vecchi biglietti si potranno usare normalmente, fino ad esaurimento delle scorte. Gli aumenti riguardano anche i viaggiatori che utilizzano la Cumana e la Circumvesuviana, oltre ai servizi ferroviari sovraregionali a fascia chilometrica. L' aumento delle tariffe dei trasporti a Napoli e' legato all'aumento dell'inflazione. La Regione Campania nel suo decreto regionale ha tenuto conto dell'andamento dell'inflazione registrato nel periodo tra febbraio 2022 e marzo 2023.