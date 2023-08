Dai libri all'autobus, raffica di aumenti al rientro dalle ferie

Piccola avvertenza: meglio godersi le ferie, per chi può permetterselo, fino all'ultimo giorno di agosto. Perché il gran rientro dalle vacanze di questo week end significherà non solo rituffarsi nelle 55 ore che i napoletani perdono ogni anno in coda nel traffico cittadino, ma anche fare i conti con una raffica di aumenti.

A partire da quello del trasporto pubblico in vigore dal primo settembre, a solo un anno di distanza dall'ultimo ritocco. Due esempi: il biglietto urbano Napoli Uno passa da un 1.20 a 1.30 euro. L'Urbano Napoli due da un 1.40 a 1.50 euro.

Neanche il tempo di metabolizzare che sarà la volta della riapertura delle scuole, il 13 settembre, e del tanto temuto caro libri: secondo gli editori si spenderà circa il 3.5 per cento in più. Meno dell'inflazione, rivendicano, ma comunque non poco.

Se poi resta qualcosa da parte ci sarebbe da saldare, il 18 settembre, la terza rata dell'acconto Tari, anche in questo caso ritoccata verso l'alto, in alcuni casi del 20%.

Un quadro difficile che si innesta su un tessuto sociale già provato dalla cancellazione del reddito di cittadinanza che, a Napoli, ha interessato oltre ventiseimila nuclei familiari. Molti dei quali aderiranno alla protesta che dalle dieci del 28 agosto si terrà a piazza Garibaldi.

Se a questo si aggiunge il maltempo dato in imminente arrivo, l'estate sembra già troppo, troppo lontana.