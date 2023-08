De Laurentiis a Sapri, scoppia l'entusiasmo dei tifosi cilentani

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è concesso qualche giorno di vacanza a bordo del suo yacht con amici e familiari nel golfo di Sapri. La sua presenza non è passata inosservata ai tanti appassionati e tifosi del Napoli anche in Cilento che hanno accolto l'imprenditore con entusiasmo e curiosità, circondando la sua vettura all'uscita da un ristorante e persino andando in un simbolico pellegrinaggio intorno alla sua imbarcazione, verso la quale alcuni tifosi hanno gridato frasi d'incitamento e di apprezzamento.