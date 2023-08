De Laurentiis blinda Osimhen. Oggi ultimo test del precampionato

Le parole di Aurelio De Laurentiis nella serata di ieri restituiscono una sensazione di tranquillità: Osimhen resta, ha altri due anni di contratto.

La questione rinnovo resta apertissima. Ieri nuovo incontro con il procuratore del capocannoniere della scorsa stagione: la distanza delle parti continua a ridursi.

Così come nelle ultime ore si sono diradate le nubi sul rapporto tra la società azzurra e Mario Rui: anche per il terzino portoghese dovrebbe arrivare il rinnovo, con il prolungamento del contratto di un anno, fino al 2026.

Questa mattina il Napoli ha svolto l'ultimo allenamento nel ritiro di Castel di Sangro. Nel pomeriggio, alle 18.30, l'amichevole contro i campioni di Cipro dell'Apollon Limassol. Probabile che Garcia schieri la formazione che potrebbe esordire a Frosinone sabato prossimo in campionato.

Intanto prosegue l'inserimento di Natan e Cajuste. I nuovi acquisti hanno scelto i numeri di maglia: il brasiliano erediterà la 3 di Kim. Lo svedese la 24. Non come Lorenzo Insigne, ma come gli anni che ha compiuto proprio ieri.

Prove generali anche in casa Salernitana: domenica esordio ufficiale in Coppa Italia con la Ternana. Probabile che Sousa preferisca non rischiare Dia. Sul fronte mercato, dopo la cessione di Bonazzoli al Verona De Sanctis è al lavoro per potenziare il reparto offensivo: servono un centravanti e un esterno.