Debuttano i prezzi medi dei carburanti. Gli utenti: "Meglio tagliare le accise"

Il debutto dell'obbligo di esporre la media dei prezzi dei carburanti regionale sulla rete urbana, e nazionale su quella autostradale, ha un sapore agrodolce. Smentito chi temeva che i gestori delle stazioni di rifornimento non si uniformassero. A Napoli tutti gli impianti recano i dati giornalieri diffusi dal governo. Talvolta, a dire il vero, non proprio in maniera visibilissima, con la giustificazione di non voler confondere gli automobilisti.

Ma l'utenza è disorientata per altri motivi. Di fronte al caro prezzi dei carburanti - più otto centesimi solo nell'ultima settimana - in tanti si aspettavano un intervento diverso per calmierare le tariffe. Ad esempio, il ritorno del taglio delle accise così come avvenuto fino all'anno scorso.

Ora andrà verificato il rispetto del provvedimento nei prossimi giorni. Salate le multe per chi non si adegua, fino a duemila euro.