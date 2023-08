Detenuta beve candeggina, è fuori pericolo

Un anno già passato nell'istituto a custodia attenuata di Lauro in provincia di Avellino. Altri cinque di pena ancora da scontare e una situazione di prostrazione psicologica che l'hanno portata a bere della candeggina. È questo il gesto improvviso che ha fatto finire in ospedale una detenuta pugliese di 39 anni. Nemmeno la prospettiva di poter accedere a breve a dei permessi l'ha risollevata anche se nessuno poteva immaginare sarebbe arrivata a tentare il suicidio. Le sue condizioni erano inizialmente gravi. Dopo le prime cure, però, la donna è ora fuori pericolo. Dovrà rimanere ricoverata per altre 48 ore per verificare i danni fatti dal liquido ingerito. Al di là del malessere fisico, rimane il disagio legato soprattutto al fatto che con lei, in carcere, c'è anche una dei suoi tre figli, una bambina di 4 anni. La piccola non ha vissuto da vicino la crisi della madre, visto che in questi giorni ha raggiunto il papà in Puglia. Il caso, però, riaccende la riflessione sui bambini costretti a condividere la detenzione delle madri. La Campania ha un primato negativo in questo senso: delle 21 madri detenute in tutta Italia, 9 sono nell'istituto di Lauro. Donne che combattono contro lo stigma di crescere i propri figli in carcere.

Nel servizio l'intervista a Samuele Ciambriello, garante dei detenuti della regione Campania.