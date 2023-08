Domenica al museo, Pompei è la più visitata d'Italia

Gli scavi di Pompei vincono ancora una volta il testa a testa con il Colosseo, aggiudicandosi il titolo di sito culturale italiano più visitato nella prima domenica del mese di agosto. Sono stati 25315 i tagliandi staccati per ammirare le domus dell'antica città romana. Al terzo posto, un altro gioiello campano, la Reggia di Caserta: 12389 ingressi.

In una domenica non eccezionale dal punto di vista metereologico in Campania, la gratuità ai cancelli si conferma un invogliante elemento d'attrazione. La sorpresa di agosto arriva dalla sommità del Vomero. Castel Sant'Elmo e il museo del Novecento (7994 ingressi) chiudono con più visitatori delle Gallerie dell'Accademia di Firenze, la casa del David di Michelangelo (7950); e solo per una quarantina di biglietti, il sito collinare napoletano non supera anche il Pantheon.

Ecco i numeri dei visitatori negli altri musei della nostra regione, tra i più frequentati in Italia: Museo Archeologico di Napoli 4248, Parco archeologico

di Paestum e Velia - Museo e area archeologica di Paestum 4083, Palazzo Reale di Napoli 3.781, Parco archeologico di Ercolano 3227; Museo e Certosa di San Martino 2510, Museo di Capodimonte 1775.