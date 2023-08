Doppio colpo al crimine organizzato: arrestati due latitanti

Lo hanno arrestato all'ospedale Pineta Grande di Napoli dove era stato operato al cuore. Ma lui, Luigi Carandente Tartaglia, esponente di spicco del clan Orlando Polverino Nuvoletta, aveva trascorso i 17 mesi di latitanza in una villa immersa nel verde - con tanto di botole per nascondersi - nella zona collinare tra Quarto e Marano, i territori su cui operava.

I carabinieri di Castello di Cisterna, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, erano sulle sue tracce da marzo 2022, quando nei confronti dell'uomo era stato emesso un mandato di cattura per una condanna complessiva a 14 anni e 3 mesi di carcere per associazione mafiosa. Un precedente tentativo di arrestarlo era fallito lo scorso 5 agosto quando durante un inseguimento in auto Tartaglia riuscì a fuggire dopo avere speronato uno scooter dei carabinieri.

In un'altra operazione, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Salerno hanno catturato un altro latitante. Si tratta di Vincenzo Confessore, 45 anni, elemento di spicco del clan Fezza De Vivo operante a Pagani e zone limitrofe. L'uomo era a cena con la moglie in un ristorante di Mergellina.