VIDEO - Due auto in fiamme a Solofra

Due auto in fiamme nella notte a Solofra, in provincia di Avellino. L'intervento dei vigili del fuoco è arrivato intorno alle 3.30 in via Sant'Andrea. Completamente carbonizzate le due vetture, mentre un terzo veicolo che era parcheggiato vicino agli altri due è rimasto danneggiato. L'incendio ha raggiunto anche la facciata di un'abitazione limitrofa con nessuna conseguenza per i residenti.