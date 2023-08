Ercolano, la civiltà sepolta

A breve verrà aperta al pubblico, dopo lunghi lavori, anche un'area del sito archeologico finora interdetta ai visitatori. È l'antica spiaggia della città, dove sono stati trovati i resti di centinaia di abitanti di Ercolano che tentarono la fuga via mare ma non fecero in tempo e lì trovarono la morte. Accanto a loro. monete e oggetti di valore che volevano portare con sé in quella fuga disperata e che ora sono in mostra nell'Antiquarium.