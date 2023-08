Esodo estivo, traffico sostenuto su strade e autostrade

Un sabato di traffico, 15 milioni gli automobilisti in viaggio sulla rete autostradale italiana. Anche la Campania è al centro dei grandi flussi verso le località di vacanza, prese d'assalto per il Ferragosto. Rallentamenti in giornata si sono registrati sull'A2, 'Autostrada del Mediterraneo', sull'A30 tra Caserta e Salerno - qui code fino a 3 chilometri - e sulle strade statali costiere.



Autostrade per l'Italia e Anas fanno sapere di aver rimosso o sospeso i cantieri più impattanti e rafforzato i presidi e i servizi di assistenza all'utenza lungo i tratti più trafficati. Stamattina problemi nel Lazio per chi era sull'A1 in direzione Napoli per un maxi-incidente tra Anagni e Colleferro, con code fino a 8 chilometri. Domani, domenica, bollino rosso in mattinata.

Nel servizio l'intervista a Valentino Mariniello, vice questore aggiunto della Polizia stradale di Napoli.