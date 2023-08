I femminicidi non calano, occorrono formazione e prevenzione

In tema di violenza sulle donne, in questo caso della brutale uccisione della parrucchiera Anna Scala, recriminazioni e accuse incrociate del giorno dopo non servono a fare giustizia. Si poteva salvare? In teoria sì. Di chi la colpa se non si è salvata?

Stiamo ai numeri: nel 2022 la procura di Torre Annunziata ha esaminato 398 denunce, ovvero più di una al giorno, quelle archiviate sono state 264, il 66%. Archiviate per le motivazioni più disparate: il venir meno della prova, la constatazione della falsità della denuncia, la ritrattazione in quei casi ove sia possibile.

Nello stesso tribunale le condanne per reati da codice rosso sono state 47, mentre le assoluzioni 45. Se una certezza c'è, è che procura e tribunale hanno lavorato, eccome: in alcuni casi proficuamente, in altri no.

Lo dicono tutti gli operatori del settore: non servono leggi più severe, ma formazione specifica di polizia giudiziaria, magistrati, assistenti sociali e avvocati addestrati specificamente a capire fin da subito se la denuncia sia fondata o meno e ovviamente intervenire con tempestività. E poi prevenzione a partire dalle scuole elementari.

Il codice rosso esiste dal 2019: i femminicidi purtroppo non sono diminuiti. Bisogna partire da questo dato, ragionando con la testa, però, e non con la pancia.