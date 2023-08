Un delitto di "inaudita ferocia"

Stamattina, a Torre Annunziata, l'udienza per la convalida del fermo di Salvatore Ferraiuolo, reo confesso dell'omicidio di Anna Scala. L'ex compagna uccisa a coltellate a Piano di Sorrento.

L'uomo ha ribadito l'ammissione di colpa e ha confermato l'ora di attesa nel garage in cui si è consumato il delitto, elemento che ha portato alla contestazione della premeditazione.

L'avvocato della famiglia di Anna Scala non ha presenziato all'udienza ma ha annunciato che i familiari si costituiranno parte civile.

Nel video, le voci di Roberto Civita e Gabriele Cimmino – legali di Salvatore Ferraiuolo