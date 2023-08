Ferragosto di lavoro per il Napoli che prepara la prima a Frosinone

Ferragosto di lavoro per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri preparano la prima di campionato che si giocherà sabato a Frosinone. Indisponibili solo Gaetano e Anguissa che, però, dovrebbe recuperare per la gara in terra ciociara. Sul mercato possibili l'addio di Zielinski e gli arrivi di Koopmeiners e dello spagnolo Gabri Veiga.