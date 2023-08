Formare manager della sostenibilità, la nuova sfida della Federico II

Dalla carne sintetica alla farina di grillo è tutto un discutere di come la produzione di cibo possa essere più sostenibile soprattutto per un pianeta che secondo l'Onu raggiungerà 8,5 miliardi di abitanti entro il 2030. Una filiera quella agroalimentare che in Campania è centrale. Formare dei manager della sostenibilità in questo settore è la sfida che l'università Federico II raccoglierà per il prossimo anno accademico. Ci si può già iscrivere al nuovo corso di laurea magistrale in Sustainable Food System. Alla presentazione del nuovo percorso didattico anche un volto tv che ha fatto dell'amore per la natura il suo mestiere. Un nuovo iter universitario da cui usciranno professionisti sempre più richiesti dall'industria

Nel servizio le interviste alla conduttrice televisiva Licia Colò e a Danilo Ercolini, direttore del Dipartimento di Agraria della Fed II