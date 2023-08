Garcia: "Mi è piaciuta la reazione, questa squadra ha fame"

Dopo la vittoria in rimonta a Frosinone il tecnico francese Rudi Garcia dice di aver apprezzato la reazione e la tranquillità della squadra dopo l'immediato svantaggio.

Spende parole di elogio per Zielinski e Osimhen e chiede ai suoi più tiri da fuori area.

Da Garcia anche un augurio per il nuovo commissario tecnico della nazionale Luciano Spalletti: “Un grande in bocca a lupo per il nuovo ruolo da ct”.