Garcia: "Siamo tra i favoriti". Kvaratskhelia out per Frosinone

A 24 ore dall'esordio in campionato arriva la prima tegola per Rudi Garcia: si ferma Kvaratskhelia, nulla di particolarmente grave ma il georgiano a Frosinone non ci sarà.

Torna in campo da campione d'Italia, il Napoli. Nuovo allenatore, pochi ritocchi sul campo: l'unico addio pesante quello di Kim, ma il ruolo da protagonista degli azzurri, per il tecnico, non è in discussione.

Pochi i dubbi di formazione: Juan Jesus in difesa al fianco di Rrahmani, Anguissa recuperato, spazio a Raspadori dal primo minuto.