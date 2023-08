Il Napoli campione d'Italia riparte da Frosinone

Più che l'aspetto prettamente tecnico, a tenere alta l'attenzione di Rudi Garcia nell'immediata vigilia dell'esordio in campionato è l'approccio mentale alla partita col Frosinone. Voglia ed entusiasmo sono le parole che ricorrono più spesso, il timore è che il tricolore cucito sul petto possa in qualche modo mitigare la fame degli azzurri, ai quali toccherà invece dimostrare che il titolo di campioni d'Italia è stato un punto di partenza e non di arrivo. Dalla lunga fase di preparazione, iniziata il 13 luglio, il Napoli esce però con una serie di certezze confortanti: il gruppo è solido, i big sono ancora qui, i nuovi arrivi porteranno contributi preziosi.

L'unica brutta notizia di questa prima giornata è l'assenza di Kvaratskhelia, fermato da un affaticamento muscolare: Raspadori il favorito nel ruolo di esterno d'attacco con Lozano come prima alternativa. Per il resto, la formazione che scenderà in campo alle 18:30 vedrà protagonisti giocatori della vecchia guardia: per Natan e Cajuste, i due nuovi acquisti, solo panchina. A proposito di acquisti, per domani è atteso in Italia Gabri Veiga: visite mediche e tesseramento, per lunedì potrebbe arrivare anche l'annuncio ufficiale.