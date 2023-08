Fuga dalle spiagge e dal caro ombrelloni, il rilancio delle terme di Contursi

In tanti hanno scelto di trascorrere momenti di riposo nelle terme di Contursi, oasi collinare in provincia di Salerno, per cercare un'alternativa alle spiagge affollate e al caro ombrellone. L'occasione per unire relax e cura della salute.

Nel servizio le interviste a Simona Forlenza, amministratrice della struttura termale, Antonio Briscione, sindaco di Contursi, Gennaro Viola, Lucia Rosa Pepe e Marcello Formica, rispettivamente amministratore, titolare e direttore della struttura termale.