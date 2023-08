Domani i funerali di Anna Scala, uccisa dall'ex compagno

Man mano che passano le ore si fa sempre più chiaro il contesto che portato alla morte di Anna Scala. Il rapporto di 18 anni con il compagno, Salvatore Ferraiuolo, interrotto una ventina di giorni fa a causa della crescente gelosia di lui. Le minacce e le violenze che avevano portato Anna a formulare due denunce per stalking, senza che però questo servisse a salvarle la vita. Una ricostruzione difficile da accettare. Sia per chi ha vissuto, seppur marginalmente, la tragedia. Sia per chi, pur non conoscendo la vittima, fatica a darsi pace.

Ora è atteso l'interrogatorio di garanzia di Ferraiuolo, che ha già confessato l'omicidio spiegando di essere stato accecato dalla gelosia. La famiglia di Anna, la cui madre era scomparsa 10 giorni fa, è piegata dal dolore e chiede privacy. A partire dai funerali, fissati sabato 19 agosto.