Incidente mortale in mare a Furore, skipper positivo al test tossicologico

Stavano festeggiando un matrimonio sul veliero “Tortuga” ottanta persone americane e tedesche quando poco prima delle 18 di giovedì, nei pressi del fiordo di Furore, c'è stata la collisione con una barca di 9 metri guidata da uno skipper 30enne di Massa Lubrense che trasportava in gita una coppia di statunitensi con i loro figlioletti di 12 e 8 anni.

La fiancata destra della barca è rimasta sfondata nell'impatto con la prua del veliero. Passeggeri in acqua. E' morta una 45enne di New York, Adrienne Vaughan, molto nota negli Usa, presidente della sede americana di Bloomsbury, la casa editrice di Harry Potter: inutili i soccorsi, è stata trasportata sul molo di Amalfi, ma è morta per le ferite e i numerosi traumi poco prima dell'arrivo dell'elicottero del 118.

Feriti in modo non grave il marito e lo skipper, quest'ultimo risultato positivo al test tossicologico: è indagato per omicidio e disastro colposo.