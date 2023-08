Furti in appartamenti: i consigli dei Carabinieri

Avevano forzato una grata di ferro di una finestra e così si erano introdotti in un appartamento al primo piano, i tre ladri sono stati intercettati dai carabinieri che hanno evitato che la casa venisse svaligiata, è accaduto a Napoli, i proprietari erano in vacanza.

Nella provincia a Marano, altro caso analogo, in una macchina sospetta fermata in un controllo, a bordo c’era un borsone pieno di gioielli e oggetti preziosi, accanto tra vari attrezzi una sega circolare, era stata appena usata per scassinare una cassaforte.

Casi di furti degli ultimi mesi. Accanto ai rituali consigli di assicurarsi, prima di partire per le ferie, di aver chiuso bene porte e finestre e di aver sensibilizzato i vicini fidati a monitorare eventuali avvicinamenti sospetti, i Carabinieri invitano ad adottare alcuni accorgimenti: il principale è di evitare di postare sui social foto o informazioni sui propri spostamenti, e, poi, montare dei dispositivi con timer che permettano di accendere le luci in casa in fasce orarie serali, e, ancora, adottare strategie di rinforzo ai sistemi di allarme antintrusione chiedendo alle ditte che li installano di avere il collegamento diretto alla centrale operativa del 112.

Nel servizio l'intervista al Capitano Marzia La Piana, Comandante della Compagnia dei Carabinieri Napoli Stella