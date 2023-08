Galleria di Grottaminarda, iniziato lo scavo

Batte i primi colpi Aurora, la talpa meccanica, lunga cento metri con 18 motori da 6,3 Megawatt totali, che ha iniziato lo scavo della galleria di Grottaminarda, la prima delle tre previste lungo i 18 km di tracciato della tratta Apice - Hirpinia della nuova Linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari. “Lo scavo della galleria, lunga 2 km, sarà completato entro un semestre - spiega il direttore investimenti Area Campania di Rete Ferroviaria Italiana Ciro Napoli - dopodiché si passerà ad ulteriori gallerie. Già entro fine anno partirà una seconda tappa”.

Con Aurora lavoreranno, h24 e sette giorni su sette, più di cento persone altamente specializzate. Lo scavo avanzerà quotidianamente di 16 metri e in contemporanea sarà realizzato l'anello di rivestimento dell'infrastruttura. Committente dell'opera Rete Ferroviaria Italiana per un investimento di circa 628 milioni di euro, mentre, l'intera Napoli Bari è finanziata con cinque miliardi e ottocento milioni, fondi anche del Pnrr, e sarà completata entro il 2027 quando sarà possibile muoversi tra i due capoluoghi di regione in due ore.