Galleria Umberto, la pavimentazione verrà restaurata

Via libera al restauro della pavimentazione della Galleria Umberto; ancora in discussione, invece, la possibilità di chiudere di notte due dei 4 ingressi a uno dei salotti storici di Napoli, quelli di via San Carlo e di via Verdi.

Il vertice convocato dal prefetto, Claudio Palomba, a cui hanno partecipato alcuni esponenti della giunta Manfredi, la Soprintendenza e le forze dell'ordine, ha ufficializzato il percorso per il rinnovo della Galleria a partire dal mese di ottobre.

"Ci sono ritardi nelle autorizzazioni, ma la gara è stata fatta e ci sono le coperture finanziarie", ha detto il sindaco Manfredi.

Per coniugare sicurezza e decoro con la fruizione da parte dei turisti di uno dei luoghi più frequentati di Napoli, si pensa a maggiori controlli e all'ampliamento del sistema di videosorveglianza.

Per il momento quella degli ingressi lucchettati per evitare atti vandalici resta una delle ipotesi in campo, nulla è ancora deciso. L'ultima parola spetterà comunque alla Soprintendenza.