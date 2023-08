Garcia fa esperimenti, il Napoli vince solo ai rigori. Si ferma Kvara

Il Napoli supera solo ai calci di rigore il modesto Girona: Garcia inizia con le seconde linee, puntando solo al 60' sui titolarissimi.

Osimhen resta in tribuna per un leggero fastidio muscolare, non c'è nessuna dietrologia di mercato anche se non è ancora arrivata la fumata bianca del rinnovo.

Si rivede invece Lozano: sfumato invece la cessione a Los Angeles. Problemi invece per Kvara, per lui un trauma al ginocchio sinistro.

Iberici in gol grazie ad un madornale errore di Ostigard: avventato retropassaggio con Stuani che incarta e porta a casa.

Il Napoli-2 fa poco o nulla, mancano idee a metà campo e lampi di genio in prima linea. Solo un generoso penalty concesso al tramonto della prima frazione consente ai partenopei di impattare. Il Cholito Simeone sentenzia dal dischetto: destro all'incrocio per il vice-Osimhen.

Ripresa caratterizzata dalla palla gol sprecata da Zedadka e dalla paratona di Meret su Almena.

Si va quindi ai rigori: il Girona ne sbaglia tre su quattro, i campani non falliscono con Raspadori, Anguissa e Zielinski.