Gli avvocati di Napoli si affidano a un revisore dei conti

Per la prima volta nella propria storia, l'Ordine degli avvocati di Napoli si affida a una società di revisione dei conti per stilare i bilanci e per far fronte all'ammanco dei mesi scorsi.

Fra le novità dell'attuale consiglio, il ripristino dell'albo d'onore degli avvocati, per toghe con almeno 40 anni di professione alle spalle.

Nel servizio intervista a Titti Troianiello, presidente Ordine avvocati di Napoli.