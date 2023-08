Grande successo a Ravello per la maratona Chopin

Grazie alla Maratona chopiniana il pubblico del Ravello Festival ha potuto ascoltare la quasi totalità della produzione pianistica del grande compositore polacco.

Dopo le esecuzioni al pianoforte di Elia Cecino, Alessandro Taverna, Andrea Lucchesini, Gabriele Strata, Leonora Armellini e Benedetto Lupo, il gran finale è stato affidato a uno dei massimi interpreti di Chopin, Pietro De Maria e ai giovanissimi talenti di Alessandro Villalva, classe 1998 e Claudio Berra, nato nel 1997.

Tre ore e mezzo di musica sul Belvedere di Villa Rufolo per suggellare questa fortunata Maratona che ha riscosso un ampio e caloroso consenso nonostante le condizioni meteo non favorevoli che hanno imposto lo spostamento della quasi totalità dei concerti nella Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo e nella Chiesa di Santa Maria a Gradillo.

Applauditissimo dal pubblico della Città della Musica che ha gremito la platea fino a fine serata, chiusa proprio dallo stesso De Maria con le Ballate opp. 23, 38, 47 e 52 e con i Dodici studi op.25. Secondo pianista sul palco Alessandro Villalva, allievo di Siavush Gadijev, altro giovane talentuoso, “Premio Rachmaninov” al “Rachmaninov Wettbewerb” di Francoforte e premio speciale per l’esecuzione del brano di J.S. Bach all’Usti nad Labem, in Repubblica Ceca.

Villalva si è cimentato con le Tre Mazurche op. 59 e le Variazioni op.2. Passaggio del testimone a Claudio Berra, allievo di Benedetto Lupo e vincitore del concorso “Pietro Argento”, che ha scelto per il suo programma i Due notturni op.62, la Polacca op.44 i Tre Valzer op.70 e le Quattro Mazurche op.33.

In platea, a seguire la lunga sequenza chopiniana Claudia Gerini. L'attrice, accolta da Maurizio Pietrantonio, Direttore Generale della Fondazione Ravello, ha espresso parole di apprezzamento per l'organizzazione del festival e per la bellezza di Villa Rufolo.