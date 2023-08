Gratteri: "Le mafie ci somigliano sempre di più"

“Per ora ho fatto domanda, non so cosa accadrà ma se sarò a Napoli metterò a disposizione degli uffici giudiziari la mia esperienza e i miei capelli bianchi” dice il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. Sulla corsa al vertice della procura di Napoli che lo vede favorito preferisce la cautela. Il Csm non ha scelto a luglio. La decisione è attesa a settembre. In piazza San Vito a Contursi Terme, per la 27esima edizione del premio che coinvolge 8 comuni, Gratteri si confronta anche con i più giovani, riceve un riconoscimento speciale per la legalità, parla del suo ultimo libro "Fuori dai confini" scritto con Antonio Nicaso. Una radiografia della 'ndrangheta transnazionale, presente in 50 paesi, favorita dagli scenari dell'economia post-pandemica e da nuovi conflitti come quello ucraino. Ora le mafie guardano agli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “Le mafie sempre più ci somigliano e sempre sono tra noi, dice, 20 o 30 anni fa era più raro vedere mafiosi e professionisti a pranzo insieme, oggi il mondo delle professioni spesso si mette al servizio della criminalità organizzata".