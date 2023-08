Happy beach, la spiaggia libera di Baia Domizia che fa felice i disabili

Si chiama “Happy beach” ed è un tratto di spiaggia libera sul litorale di Baia Domizia. Il progetto della cooperativa sociale “Obelix” qui trova il suo punto di forza nell'integrazione tra persone diversamente abili e bagnanti. “Abbiamo trovato la libertà che cercavamo. Finalmente possiamo abbronzarci anche noi”, spiega un uomo arrivato in spiaggia sulla carrozzina.

Quest'anno è scesa in campo persino la presidenza del consiglio dei ministri che ha erogato 50mila euro attraverso la Regione Campania: fondi necessari per proseguire l'iniziativa per altri 24 mesi, con un servizio navetta.

Al progetto partecipano anche i volontari della cooperativa sociale “Al di là dei sogni”, che gestisce un bene confiscato al clan Moccia: “Tantissimi giovani che vengono al nostro campo, durante la settimana danno una mano su questa spiaggia”, spiega Paola Perretta.

Nel servizio l'intervista a Vincenzo Pezzullo, della cooperativa sociale “Obelix”