I gestori dei lidi di Castel Volturno: "Ma quali privilegi, ecco le spese per il canone"

Gli imprenditori balneari di Castel Volturno non ci stanno a passare per privilegiati. Svelano le cifre che pagano per le concessioni (generalmente intorno ai quarantamila euro) e spiegano quali sono le altre somme da considerare, dalle tasse regionali a quelle nazionali passando per il ripascimento degli arenili, a loro carico.

Nel servizio le interviste all'imprenditore Bruno Perna e al presidente di Cna Balneari Campania, Vincenzo Santo.