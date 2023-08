I nuovi linguaggi della danza contemporanea

Il Salerno Danza Festival 2023 ha ospitato compagnie nazionali e internazionali su tre palcoscenici naturali di grande fascino: gli scavi archeologici di Velia, Palazzo Ricci e il Giardino degli Ulivi di Ascea. L'evento, dedicato ai nuovi linguaggi della danza contemporanea, è stato ideato e realizzato dal Circuito Campano della Danza, con il riconoscimento del Ministero della Cultura e il sostegno della Regione Campania.

Per la seconda volta quest'anno, Mario Crasto De Stefano, direttore del Circuito Campano della Danza, è stato affiancato nella direzione artistica del Festival da Luigi Aruta, giovane danzatore e coreografo. In Prima Nazionale Borderline Danza in "Romeo e Giulietta", nella versione di Claudio Malangone, musica originale di Alessandro Capasso. Nella performance la vicenda narrata da Shakespeare viene reinterpretata: i due protagonisti non muoiono, ma ciò che li abbandona e li svuota è l'aver provato un sentimento d'amore troppo forte.