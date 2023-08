IL RACCONTO - "Cunicoli strettissimi, ma è andata bene"

Un soccorso reso complicato dalla conformazione della Grotta del Falco e dalle condizioni della ragazza. Nel racconto del medico del soccorso alpino Patrizio Rubcich e di Gaetano Giudice della squadra dei disostruttori tutte le difficoltà incontrate nelle operazioni per riportare in superficie Giorgia Parente, la venticinquenne originaria del Brasile e residente a Polla rimasta intrappolata mentre si trovava a 130 metri di profondità nel territorio di Corleto Monforte.

In particolare, il percorso verso la luce prevedeva una strettoia che non avrebbe consentito il passaggio della barella con l'infortunata. Per questo motivo la Prefettura di Salerno aveva autorizzato l'uso di esplosivi, anche se alla fine sono bastati i trapani dei disostruttori per allargare i tratti più complessi quel tanto che bastava per far passare la ragazza.

Giorgia ora è ricoverata all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, ma il taglio profondo alla sua gamba destra è stato suturato con successo e le sue condizioni non destano preoccupazione.

Nel servizio le interviste a Patrizio Rubcich, medico del Soccorso Alpino e a Gaetano Giudice, della squadra di disostruttori.