I tassisti napoletani: "Licenze? il problema è la viabilità"

Il decreto legge del governo dà la possibilità alle città metropolitane di bandire concorsi straordinari per concedere nuove licenze di taxi.

L'obiettivo, aumentare il numero di vetture disponibili, soprattutto nei momenti di picco turistico.

Ma per i tassisti napoletani il problema delle attese è legato alla viabilità.

Al Beverello, dopo le difficoltà delle scorse settimane, la situazione sembra essere migliorata, in vista di un agosto dove le presenze turistiche in città saranno numerose.

L'apertura di due ulteriori uscite nel sottopasso di Piazza Municipio rappresenta un'alternativa in più per cittadini e visitatori.