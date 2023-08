Il 2 settembre ad Acciaroli la "Marcia della Legalità" in ricordo del sindaco pescatore

Nessuno potrà dimenticare l'amara vicenda di Angelo Vassallo, primo cittadino di Pollica, assassinato brutalmente ad Acciaroli, con nove colpi di pistola, il 5 settembre 2010. La sua attività politica fu sempre all'insegna della legalità e dell'impegno sociale. Angelo Vassallo combatteva la camorra e il traffico di droga, tutelando l'ambiente e il territorio, contro gli interessi della criminalità organizzata. A tutt'oggi, l'esecutore materiale e il mandante del delitto, non sono stati trovati. La Fondazione "Angelo Vassallo, Sindaco Pescatore" per il 13° anniversario dell'omicidio ha organizzato la "Marcia della Legalità", che si svolgerà sabato 2 settembre, a partire dalle 18, con partenza dal porto di Acciaroli. Il 2 settembre, sempre in omaggio al sindaco pescatore, l'artista di fama internazionale, Fernando Alfonso Mangone, esporrà la sua opera, “Sia luce” già donata alla fondazione Vassallo. Un altro omaggio ad Angelo Vassallo, ci sarà il 23 settembre a Ladispoli, quando verrà eretta una statua, come tributo sentito alla sua memoria.