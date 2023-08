Il boom di Capodichino e il nodo inquinamento. Gesac: "Tagliate 200 ore di voli"

Con un milione e 422mila passeggeri transitati, luglio 2023 è stato il mese migliore di sempre per l’aeroporto di Capodichino.

Ma non è l’unico record fatto segnare recentemente dallo scalo napoletano, che il 31 luglio ha contato in un solo giorno 52mila presenze, anche in questo caso record di sempre, e dall’inizio dell’anno ha ospitato oltre sette milioni di passeggeri. Il ché, rapportato ai dati del 2019, lo pone al vertice della classifica degli scali europei per tasso di crescita post pandemico.

Conta il boom del turismo a Napoli, certo, ma incidono anche le politiche di Gesac, con i collegamenti agli hub internazionali ed europei e le intese siglate con le low cost.

A grandi numeri corrispondono però grandi problemi, come quelli dell’inquinamento acustico e atmosferico. Da alcuni mesi è in atto una sperimentazione di nuove rotte con i voli diretti a nord che non sorvolano più il centro della città, ma a detta dei comitati No Fly zone il problema è stato solo spostato su altre aree, ivi compresi i Comuni della cinta nord come Marano. La Gesac controbatte con le duecento ore di sorvolo tagliate in quattro mesi e la riduzione di CO2 ottenuta incentivando le compagnie a utilizzare aerei di ultima generazione a basse emissioni.

Il monitoraggio dell’Arpac, i cui primi risultati sono attesi dopo l’estate, dovrebbe fornire un quadro più chiaro.

La preoccupazione dei viaggiatori in realtà è legata molto di più al caro biglietti. Sulle tratte estive Assoutenti denuncia rincari fino al 93%. L'ultimo report dell'Istat risale a maggio e parla di prezzi in crescita del 40% sul 2022. In attesa dell'intervento ad hoc del governo, annunciato per il Consiglio dei ministri di lunedì, non resta che affidarsi ai consigli degli addetti ai lavori. In particolare è importante acquistare i ticket con grosso anticipo per spendere di meno.

Nel servizio l'intervista a Margherita Chiaramonte, direttore commerciale Aviation di Gesac.