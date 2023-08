Il lavoro dei volontari della Fondazione San Francesco per gli amici a 4 zampe

Ogni giorno i 30 volontari del canile della Fondazione San Francesco si occupano dei 160 cani ospiti della struttura di Castel Volturno. Li portano a spasso e soprattutto cercano di difenderli dal caldo con bagnetti e teli traspiranti per ripararli dal sole. In questo centro da un po' di tempo arrivano animali anche da altre zone della Campania. Da qui parte l'appello: “Soprattutto in estate adottate un amico a 4 zampe”. Chi volesse prendere con sé uno degli animali del canile San Francesco può rivolgersi a Miriam Aprile, telefono: 393 0783245

Nel servizio l'intervista a Gabriella Guadagno, responsabile dell'Oasi San Francesco di Castel Volturno.