Il Napoli torna a casa, tra campionato e mercato

Dopo due giorni di riposo il Napoli torna a casa. Oggi pomeriggio la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno: da sabato si inizia a fare sul serio, con l'esordio in campionato a Frosinone. Biglietti in vendita da questa mattina per gli abbonati: lo Stirpe sarà colorato d'azzurro.

Da qui a sabato si potrebbero sciogliere anche alcuni dei nodi di mercato. A partire dal rinnovo di Osimhen. Mancherebbe solo la firma del centravanti, ma l'intesa ci sarebbe: prolungamento fino al 2026 - un anno in più rispetto al contratto attuale - ingaggio superiore ai dieci milioni di euro e clausola rescissoria a 150 milioni.

Per un Osimhen che resta c'è uno Zielinski che invece dovrebbe partire: l'offerta dei sauditi è di quelle che non si possono rifiutare. A quel punto il Napoli chiuderebbe per Gabri Veiga. Ieri solo 20 minuti in campo per lo spagnolo del Celta Vigo, in quello che molti hanno considerato un congedo dai propri tifosi.

Ore decisive anche per un altro azzurro, quello della Nazionale: tra i favoriti per la successione a Roberto Mancini c'è Luciano Spalletti. Il tecnico campione d'Italia è legato fino a gennaio al Napoli da una clausola da tre milioni. Resta da capire se De Laurentiis, trattandosi della Nazionale e non di un club, concederà una deroga all'allenatore.