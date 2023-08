L'estate dei rincari

L'assurdo rilevato sui pomodori - 3 euro al chilo nel mese di agosto tradizionalmente associato all'acquisto e alla lavorazione di questo prodotto - da un commerciante, dietro alla sua bancarella al Vomero, a Napoli è forse il segnale più evidente di un aumento dei prezzi generalizzato.

Un'impennata media del 20% rispetto alla scorsa estate che i consumatori lamentano non solo sugli alimentari. Il mese delle ferie estive ha svuotato di avventori un mercato di quartiere come quello di Antignano. Chi rimane in città va alla ricerca del risparmio tra le bancarelle. Spesso, però, non trova la convenzienza agognata.