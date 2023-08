In barca con gli amici, finisce in mare e viene colpito dall'elica: 29enne disperso a Cetara

Un 29enne è disperso in mare dal pomeriggio di lunedì, dopo un incidente avvenuto mentre era in barca con altri due amici. I tre ragazzi avevano noleggiato il natante a Salerno per trascorrere una giornata in Costiera amalfitana. Intorno alle 17, uno di loro è finito in acqua e sarebbe stato colpito e ferito dall'elica o dal motore del mezzo, forse per una brusca e maldestra manovra da parte dell'amico che era alla guida. L'altro ragazzo del gruppo si è tuffato e ha provato a soccorrerlo, senza riuscire ad afferrarlo; il corpo è stato inghiottito dalle acque al largo tra Cetara ed Erchie, una frazione del Comune di Maiori.

Immediato l'arrivo delle motovedette della Capitaneria di Porto e l'avvio delle ricerche condotte con due elicotteri e i sommozzatori; hanno partecipato gli uomini di Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato. Sul posto anche il primo cittadino di Cetara, Fortunato Della Monica. Il lavoro dei soccorritori per individuare il corpo - le speranze di ritrovarlo in vita sono pressoché nulle - è andato avanti fin oltre il tramonto.

Gli altri due ragazzi, sconvolti, dopo aver fornito una prima versione dell'accaduto sono stati condotti in ospedale a Salerno per gli accertamenti e per essere sottoposti ai test di verifica di eventuale assunzione di alcol e droghe.

Si tratta del secondo incidente nel mare della Costiera amalfitana in meno di due settimane. Lo scorso 3 agosto una collisione tra due barche provocò la morte dell'editrice americana Adrienne Vaughan.

Nel servizio, il racconto del sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica.