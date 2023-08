In campo aspettando Natan

Mancano poco meno di due settimane al debutto in campionato, sabato 19 sul campo del neopromosso Frosinone. E il test di questa sera alle 18,30 al Patini di Castel di Sangro contro i tedeschi dell’Augsburg è per Garcia una significativa tappa di avvicinamento. C’è da capire quanto la squadra sia in forma e pronta al cambio sul ponte di comando. Negli ultimi giorni a preoccupare è stato il ripetersi degli infortuni che hanno messo fuori uso Mario Rui, Lobotka, Osimhen, Kvaratskhelia e, ultimo, Anguissa. L’unico che ha recuperato è lo slovacco, per le due punte il mister preferisce non rischiare. Per Rui e Zambo i tempi sono più lunghi. Stasera facile immaginare in campo insieme in attacco Raspadori e Simeone. Sul fronte mercato non c’è ancora l’ufficialità, ma sarebbe solo questione di ore per l’acquisto dal Bragantino del 22enne difensore brasiliano Natan de Souza al quale spetterà il difficile compito di far dimenticare Kim Min Jae. Per lui questa mattina a Roma visite mediche a Villa Stuart e primi selfie con qualche tifoso azzurro che l’ha riconosciuto. Nel pomeriggio potrebbe raggiungere i nuovi compagni e seguire l’amichevole con i tedeschi dalla tribuna.