Incendi in tutta la Campania, un ferito ad Ariano Irpino

Brucia la Campania. Numerosi gli incendi che si sono sviluppati in poche ore in diverse località nel territorio regionale. Ad Arzano, a prendere fuoco sono state delle balle di carta in un'azienda specializzata nel trattamento rifiuti. Le fiamme sono state domate da 5 squadre dei vigili del fuoco. Non ci sono feriti.

Un uomo è stato trasportato in ospedale ad Ariano Irpino per ustioni a causa dell'incendio scoppiato in un'azienda agricola in contrada San Nicola Trignano. Tre, in questo caso, le squadre intervenute.

Due invece quelle impegnate a Ponticelli in viale Aldo Merola, periferia est di Napoli, per spegnere le fiamme in un terreno abbandonato a pochi passi dal Parco Fratelli De Filippo.

Un altro rogo a ridosso dei binari della Circumvesuviana ha causato la sospensione della circolazione tra le stazioni di Napoli e Volla.

A Lusciano, provincia di Caserta, è stato probabilmente un corto circuito la causa dell'incendio che ha provocato danni a un appartamento lasciato vuoto dai proprietari in ferie: per domare il rogo è arrivata anche un'autobotte.

Ma è la Costiera amalfitana ad essere la più bersagliata dalla furia degli incendi. Canadair in azione tra Amalfi, Conca dei Marini ed Agerola per un vasto rogo in una zona montuosa difficilmente raggiungibile dai mezzi di spegnimento. I pompieri sono stati impegnati tutta la notte a presidiare l'area per evitare che il fuoco raggiungesse le abitazioni.

Ancora fiamme tra Maiori e Cetara, nell'area di Capo d'Orso, già colpita da numerosi incendi nelle scorse settimane. Il rogo è stato domato anche grazie all'arrivo di due elicotteri provenienti da Roma. Sospesa fino al 13 agosto la circolazione sulla statale 163 "Amalfitana". In via emergenziale sono state incrementate le corse delle linee di trasporto via mare. Mentre le corse del trasporto pubblico Sita provenienti da Amalfi si fermeranno a Maiori e quelle provenienti da Salerno si fermeranno a Erchie.