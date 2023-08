Dalle prime luci dell'alba un vasto incendio è in corso ad Acerra, in provincia di Napoli, in località Sannereto. In fiamme migliaia di balle di fieno in un'azienda agricola. Sul posto a lavoro due squadre e due autobotti dei Vigili del fuoco di Napoli con 14 uomini impegnati sul posto. L'incendio, di probabile origine dolosa, è visibile da diversi chilometri di distanza.