Incendio in bene confiscato, a fuoco sette ettari di terreno

A Santa Maria La Fossa, nel casertano, un incendio ha distrutto sette ettari di terreno in un bene confiscato al clan Schiavone dove si coltiva il cardo. Nel pomeriggio di Ferragosto, in sole tre ore, sono andati in fumo 150 quintali di biomassa. Bruciata la paglia utilizzata per la creazione di ballette per la produzione di funghi

Nel servizio le voci di: Francesco Pascale, direttore della cooperativa sociale Terra Felix, e Nicolino Federico, sindaco di Santa Maria la Fossa